Reggio Calabria – Un trekking di quartiere per scoprire San Giovanni di Pellaro e aprire un nuovo sentiero!

Continua lungo le strade del quartiere di San Giovanni Battista di Pellaro il progetto GperAzione, progetto europeo approvato dall’Agenzia Nazionale Giovani, finanziato dall’Unione Europea, Programma Europeo “Corpo di Solidarietà” e realizzato dai giovani del quartiere con il supporto della Coach Alessandra Coppola dell’Agenzia APICE. Lo scorso 4 giugno, infatti, le ragazze del gruppo promotore hanno dato appuntamento ai giovani nella Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista, con il supporto della guida Ambientale ed Escursionistica Associata ad AIGAE Lillo Aloi, per il primo trekking di prossimità. Attività che si colloca all’interno della terza fase del progetto, iniziato lo scorso ottobre 2020, i cui obiettivi principali sono la possibilità di rendere protagonisti i giovani del quartiere, tramite la conoscenza, la scoperta e la valorizzazione di luoghi di cui spesso non si conosce l’esistenza; il prendersi cura in concreto di zone del rione e dei rioni limitrofi, ancora oggi carichi di vissuti resistenti e di un passato per cui fare memoria, attivando progetti per un loro possibile recupero, salvaguardandone l’identità; l’accesso ai diritti sociali nel quartiere – sport, svago e cultura le macro aree scelte in fase di progetto; il favorire uno stile di vita sano, in contatto con la natura, alla scoperta di nuovi sentieri.

Il percorso del trekking di prossimità si è snodato inizialmente sulla Via San Giovanni, strada principale del quartiere, per poi spostarsi e incontrare la fiumara Macellari, ormai asciutta. Percorrere un tratto nel rione Macellari ha rappresentato un gesto simbolico, un modo per andare verso, tendere amichevolmente la mano al rione vicino, per dimostrare e far comprendere che non devono esistere barriere fisiche e mentali tra persone, soprattutto per sviluppare quel senso di comunità che si mette in moto solo quando le diversità, le competenze e le conoscenze reciproche dei rioni – e delle persone che ci vivono – entrano in contatto e si relazionano. Il sentiero è costituito da pista selciata, con la presenza ai bordi della strada delle “armacere”, famosi muretti a secco patrimonio materiale e immateriale dell’UNESCO, utilizzati in agricoltura per trattenere e proteggere il terreno e far drenare l’acqua agevolmente durante le piogge.

Continuando sul sentiero e iniziando la salita verso le zone collinari, si presentano scorci panoramici, sia verso le montagne e le vallate circostanti, sia sulla città di Reggio Calabria, sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia, dove salta subito agli occhi la maestosità dell’Etna. Sicuramente un punto a favore della giornata è stato il tempo, con la presenza del sole ma non troppo caldo, con la possibilità lungo il sentiero di zone d’ombra in cui potersi riposare, e un cielo azzurro terso. Altro punto a favore è stata la tranquillità offerta dai luoghi, lontani dalla frenesia e dai rumori della città. I giovani sono riusciti a disconnettersi dagli smartphone e dai social per tutta la durata del percorso, riuscendo ad immergersi nel territorio e a costruire relazioni con gli altri partecipanti.

Nelle zone collinari – le Colline Cuturi di Cartisano – si sono potute osservare diverse peculiarità che caratterizzano il territorio calabro e, in particolare, pellarese: alberi d’ulivo, vigneti (famoso il vino di Pellaro a marchio IGT), alberi di noce e di gelso e bergamotteti. Inizia, a questo punto, la discesa che ha riaccompagnato i partecipanti alla Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista, andando a chiudere, così, un percorso ad anello.

Continuando sulla scia del precedente incontro, AperiGiovani in piazza realizzato a Maggio 2021, il gruppo promotore ha consegnato nuovi gadget ai partecipanti: una sacca contenente una borraccia e una mascherina, tutti ovviamente serigrafati con il logo e lo slogan del progetto GperAzione.

Realizzeremo un altra escursione urbana, nel mese di Settembre, con l’obiettivo di adottare questo nuovo sentiero e renderlo una modalità permanente di esplorazione e conoscenza del territorio!

Prossimo appuntamento da non perdere sarà la Settimana dello Sport, che si terrà a fine Luglio, orientativamente dal 26 al 29 Luglio 2021 (per le date definitive visita la nostra pagina Facebook e il sito