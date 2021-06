Reggio Calabria, Uilpa proclama stato di agitazione per lavoratori uffici giudiziari

Ci risiamo, arrivata l’estate gli uffici del CEDIR sono ridiventati una canicola.

A denunciarlo è Patrizia Foti, segretario Generale Territoriale UILPA di Reggio Calabria Calabria.

E’ obbligo di questa Organizzazione Sindacale – prosegue Foti – denunciare nuovamente le attuali e gravissime condizioni lavorative a cui sono “sottoposti” i lavoratori della Procura della Repubblica e del Tribunale di Reggio Calabria.

Il problema di inefficienza e carenza dell’impianto di climatizzazione dei locali che ospitano gli Uffici Giudiziari del Cedir è divenuto oramai atavico e non ci permette più di procrastinare ulteriormente o soprassedere su criticità più volte formalmente segnalate agli organi preposti e per i quali non si è mai avuto alcun riscontro concreto, a eccezione di sciape promesse rimaste nel dimenticatoio della burocrazia. Le condizioni in cui versano gli Uffici Giudiziari e i patimenti derivanti anche da eccessivi carichi di lavoro a cui sono sottoposti i dipendenti della giustizia reggina – tuona Foti – non sono più tollerabili. La recente ondata di caldo che a oggi attanaglia tutto il Sud Italia, con picchi che superano i 40°, ulteriormente e notevolmente accentuati dalle vetrate con cui sono realizzati i prospetti degli edifici, alcune delle quali bloccate, ci impongono di attuare