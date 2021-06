Reggio Calabria – Tavolo sui bonus edilizi, il delegato metropolitano Domenico Mantegna: “Il nostro territorio ha voglia di ripartire”

Alla Camera di Commercio di Reggio Calabria si è riunito il Tavolo permanente sui bonus edilizi.

A partecipare per la Città Metropolitana di Reggio Calabria il Consigliere delegato alle Attività Produttive e ai Lavori Pubblici Domenico Mantegna, ricevuto presso la sede camerale dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana.

All’incontro, oltre ai consiglieri camerali e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, erano presenti anche il Sottosegretario di Stato del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci e l’Assessora all’Urbanistica della Città di Reggio Calabria Mariangela Cama.

Il delegato Mantegna ha rappresentato le istanze che provengono dal territorio metropolitano, illustrando “criticità infrastrutturali e asset strategici da valorizzare per la ripresa economica e sociale del tessuto produttivo, attraverso un efficace utilizzo dei fondi del Recovery Fund”.

“Un incontro proficuo e di grande valenza programmatica- ha commentato a margine il delegato metropolitano – che ci ha consentito di focalizzare criticità e punti di forza nell’utilizzo del sistema degli incentivi fiscali nazionali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, per le ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico ed il miglioramento sismico degli edifici. L’intera Città Metropolitana vuole ripartire – ha concluso – e sono convinto che insieme, anche attraverso il clima di proficua sinergia istituzionale che abbiamo instaurato, saremo in grado di riprendere il percorso di crescita socioeconomica del nostro territorio”.