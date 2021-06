Reggio Calabria, Sindaco sbotta contro insulti social

Di seguito il post di Facebook del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – Questi sono solo alcuni dei messaggi di questi giorni.

Pubblico solo quelli “pubblicabili”, figuratevi il resto.

Comprendo tutto e tutti. Comprendo il disagio, il nervosismo, le code delle macchine, i ritardi nell’apertura del doppio senso di circolazione nella parte bassa del Lungomare.

Lo comprendo e me ne assumo le responsabilità, tutte. Anche quelle che non ho, come sempre ho fatto in questi anni e come sempre farò. Perché? Perché sono il sindaco ed è giusto così.

Però credo che ci sia un limite che non possiamo superare. Credo che siamo altro rispetto a quello che a volte leggo e a tutta la violenza che sfoghiamo su una tastiera.

Io ormai sono abituato, ma non tutti lo siamo, soprattutto chi ci sta intorno. E leggere cose di questo tipo, credetemi, fa male e ferisce.