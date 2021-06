Reggio Calabria – Simbolica immersione di gruppo dedicata alla pulizia dei fondali marini antistanti il lungomare della città

Si è svolta ieri mattina, nelle acque del lido comunale di Reggio Calabria, con l’appoggio logistico del Windsurf dello Stretto, la simbolica immersione di gruppo dedicata alla pulizia dei fondali marini antistanti il lungomare della città, organizzata dal Diving Center Abyss di Demetrio Serranò. L’evento vuole sensibilizzare i subacquei a comprendere come e cosa rimuovere dai fondali marini per contribuire nella pulizia costante di quanto possibile senza però prelevare quanto ormai è stato trasformato dalla natura del mare, che realizza una vera e propria metamorfosi sui alcuni scarti umani trasformandoli in oasi di vita. Risulta molto importante conoscere per operare in modo corretto, recuperando plastiche e rifiuti nocivi e imparando a distinguere cosa invece ha un impatto del tutto trascurabile e diviene addirittura substrato per la vita. Sulla scia di quanto detto, si è svolta un’immersione sportiva per muoversi in tal senso e sensibilizzare così l’opinione pubblica, per una crescita ecologica responsabile e, si spera, sempre più diffusa. Augurandoci che gli sforzi compiuti in tal senso non restino vani e che sempre più subacquei dedichino parte del loro tempo a piccole operazioni di prelievo rifiuti nocivi durante le loro immersioni, invitiamo chiunque fosse interessato a scoprire i fondali e la vita nel mare di Reggio Calabria a contattare Abyss Diving Center: il mare dello Stretto è ancora vivo e ancora oggi rappresenta uno scrigno unico di biodiversità, fiore all’occhiello del Mare Nostrum.