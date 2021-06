Reggio Calabria – Psichiatria nell’ASP 5: “l’utile idiota dice stop!”

Nella giornata del 7 giugno 2021 si sono riunite le forze sociali, sindacali, lavorative ed imprenditoriali dei soggetti impegnati nel settore dell’assistenza psichiatrica, presente anche una delegazione dei parenti degli utenti delle strutture residenziali psichiatriche. E’ stato deciso, preliminarmente ed all’unanimità, di statuire un gruppo di osservazione e di “coordinamento unico delle strutture psichiatriche”, per vigilare sull’operato della pubblica amministrazione.

I presenti hanno altresì convenuto come le problematiche legate alla psichiatria hanno da tempo assunto nella nostra ASP livelli inquietanti, acuitesi quasi irrimediabilmente nel periodo di pandemia. La pubblica amministrazione nel nostro territorio è, da tempo, adagiata in un tracotante e deplorevole gioco delle parti in cui i pazienti ed i loro familiari sono stati costretti al ruolo di vittime, come se il loro fosse un destino irreversibile, senza speranza. Un esempio di inciviltà, da incorniciarsi nel manuale della pessima amministrazione della cosa pubblica. Con le cooperative, i soggetti gestori del servizio, i lavoratori, tutti relegati, da tempo, nel ruolo di “utile idiota” da un’amministrazione becera che li ha costretti a coprire le proprie disfunzioni e ad operare in situazione di estrema difficoltà, in cui emergono ostacoli frutto esclusivo delle inadempienze dei soggetti che hanno governato la nostra traballante, inqualificabile sanità. Gli attuali vertici della Regione Calabria, il Commissario alla Sanità, il Commissario dell’ASP 5, nominati di recente in un’operazione di necessario rinnovo, hanno sicuramente il dovere di apportare, nell’immediato, quei correttivi necessari a correggere le inadempienze della pubblica amministrazione che loro stessi rappresentano. Un’inversione di tendenza che i soggetti impegnati nel servizio reclamano a gran voce.

Con l’approvazione della “Rete Territoriale dei Servizi”, grazie anche all’interessamento di alcuni politici locali, è stato fatto solo un primo, piccolo passo. Restano da compiere, nell’immediato, alcuni passaggi fondamentali, senza cui sarà impossibile dare continuità al servizio.

Al Presidente della Regione Calabria, al Commissario alla Sanità, al Commissario dell’ASP 5 si chiede una riunione, entro e non oltre 10 giorni in “conferenza dei servizi”, presente una delegazione del coordinamento, ai fini di integrare il decreto del Commissario alla Sanita n. 81/2021, avviando immediatamente l’iter di accreditamento delle strutture e stabilendone tempi certi, riconoscendone già lo status di provvisorio accreditamento, con le seguenti determinazioni:

sblocco immediato dei ricoveri in tutte le strutture psichiatriche dell’ASP 5 ; 2) impegno al pagamento immediato di tutte le prestazioni rese, passate, presenti e future; 3) rimodulazione dei parametri gestionali delle strutture (numero di operatori in primis) previsti dalla DGR n. 141/2009 che appaiono ampiamente superati e iniqui ai fini di riallinearli con i livelli adottati nelle regioni virtuose, entro il termine massimo di un mese.