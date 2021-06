Reggio Calabria – Prima edizione del Festival Della Filosofia presso la Fattoria Urbana di Catona

L’Associazione Culturale IL SALOTTO DEI POETI ‘’La Rosa del Pozzo’’,

presso la Fattoria Urbana di Catona RC, il 25/26/27 Giugno 2021, presenta la Prima Edizione del Festival Della Filosofia,

‘’Reale o virtuale?” Per una Filosofia del XXI secolo.

Un Evento unico nella sua essenza, un modo nuovo per riaprire un dialogo ed un confronto dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia.

La Scuola Filosofica di Catona, nata all’interno dell’Associazione, propone il Festival come punto di partenza per far si’ che l’uomo moderno possa riappropriarsi della propria vita, dove il punto nevralgico e’ “Reale o Virtuale ?”, da qui originano le tracce delle quattro conferenze a cura del prof. D.Rosaci, Del Prof. G. Cordi’, della Dr.ssa M.R. Roselli e del Prof. Glauco Morabito.

La Filosofia diventa il collante di varie discipline artistiche, infatti durante il festival, venerdi 25 Giugno sarà aperta una Mostra di Pittura Collettiva, che accompagnera’ tutti i tre giorni, a tal proposito si ringraziano tutti i Pittori che hanno messo a disposizione dell’Evento le loro Tele, un vero e singolare arricchimento per l’anima, la quale, grazie allo spettacolo della Natura della Fattoria ed ai colori delle tele trovera’ nutrimento ed armonia. Il Salotto dei Poeti, inoltre, venerdi sera presentera’ un Reading Poetico “La Bellezza dopo il silenzio”, un modo unico per dar voce al cuore dopo cosi’ tanto soffrire, perche’ un verso, un rigo riesce a lenire le pene di chi scrive e trasmette emozioni e sensazioni a chi ascolta.

Si ritorna a vivere, si ritorna a dialogare in presenza, si ritorna a confrontarsi, ed IL Salotto dei Poeti, lo propone tramite l’arte e la cultura senza limiti o riservatezze, ma nel modo piu’ semplice, per far si’ che il messaggio del Festival possa giungere a tutti senza esclusione di limiti.

La Filosofia, la Poesia e la Pittura faranno da garanti per riaprire le porte ad un mondo migliore, ad un nuovo vivere, infatti l’obiettivo dell’Associazione e’ proprio quello che tutte le discipline artistiche si possano interfacciare per aprire un dialogo sul mondo.

Un grazie va a tutti gli amici che si adoperati alla realizzazione di questo splendido evento, a Franco Donato, a Sandra Cardile, a Emilio Nigro ,a Roberto Pirrello, ai Pittori, ai Poeti, ai Filosofi, a tutti coloro che hanno sempre creduto nel SALOTTO DEI POETI ‘’ La Rosa del Pozzo”, ma in particolar modo alla semplice e naturale cornice del luogo.

DR. Antonino Santisi