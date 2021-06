Reggio Calabria, Pizzimenti: “Ringraziamento al Prefetto per il sequestro da parte della Polizia Municipale della palestra sopra il tetto del Lido Comunale”

<<Apprendiamo, con soddisfazione, a seguito delle nostre segnalazioni al Sig. Prefetto, Dr. Massimo Mariani, – dice Nuccio Pizzimenti con una sua breve nota, – che sul Lido Comunale ci sono stati alcuni primi, proficui e necessari interventi, che la nostra Associazione, “Cittadini per il Cambiamento”, non può che definire idonei, interventi tempestivi, che il Sig. Prefetto, ha disposto, sulla base delle nostre segnalazioni, volte a mettere in sicurezza l’intera struttura del Lido Comunale, che presenta pericolosi e generalizzati elementi di criticità, dovuti alle sue strutture degradate ed al rischio-crolli.

Nel ringraziare il Prefetto, per averci “dato credito” e per il proficuo lavoro da lui avviato sul Lido Comunale, cogliamo anche l’occasione, per ribadire, che la struttura non solo va messa in sicurezza laddove essa minaccia i richiamati crolli, ma va pure inibita, a tutela della pubblica incolumità e quindi sgomberata da tutte quelle presenze eterogenee di abusivi, che, di fatto, occupano le cabine, come fossero casa loro e che hanno aggiunto degrado al degrado, senza contare la risoluzione del grave ed atavico problema dello scarico della fogna sotto-costa, che inquina le acque del Lido e di tutto il litorale!

Dunque, un plauso ed un riconoscente ringraziamento va al Prefetto Massimo Mariani, con l’auspicio, che la sua concreta