Reggio Calabria – Pasquale Neri riconfermato portavoce del Forum Terzo Settore

“La riconferma di Pasquale Neri alla guida del Forum del Terzo Settore per l’Area Metropolitana è una bella notizia, frutto del lavoro proficuo svolto in questi anni in ambito sociale sul nostro territorio”. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando il rinnovo delle cariche territoriali dell’organismo di rappresentanza delle realtà associative impegnate nel volontariato e nella cooperazione sociale.

“La figura di Neri, – prosegue il primo cittadino – nell’importante funzione di Portavoce del Forum territoriale del Terzo settore, rappresenta una solida garanzia di impegno e attenzione verso le tematiche che interessano da vicino le fasce più deboli della nostra comunità e, più in generale, i percorsi comuni sui fronti sociale, culturale, formativo e della tutela dei diritti che ogni attore del territorio, a cominciare dalle istituzioni, è chiamato a sostenere e rilanciare”.

“In questo contesto, l’indirizzo adottato dal Forum Terzo Settore, nel segno della continuità e del consolidamento dei virtuosi percorsi già avviati in questi anni, è un elemento che rafforza ulteriormente il percorso di dialogo e di confronto che questa importante realtà svolge nei confronti del territorio e delle comunità. Un cammino condiviso che vogliamo portare avanti insieme – conclude il Sindaco Falcomatà – con l’obiettivo di farci trovare pronti alle prossime impegnative sfide che attendono il territorio metropolitano. A Pasquale Neri e a tutti i componenti del coordinamento, rivolgo dunque i migliori e più sinceri auguri di buon lavoro”.