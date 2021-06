Reggio Calabria – Luigi de Magistris lunedì 28 giugno a piazza Camagna

Lunedì 28 giugno, a piazza Camagna in Reggio Calabria, si terrà l’evento pubblico “Agorà per una Calabria libera e giusta”. Il dialogo sarà animato da Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato Presidente della Regione Calabria, insieme a Saverio Pazzano, candidato Consigliere Regionale, a Michele Conia, referente Mezzogiorno demA e Sindaco di Cinquefrondi, e ad Angela Napoli, già Parlamentare della Repubblica e presidente dell’Associazione Nazionale “Risveglio Ideale”.

L’incontro, organizzato dal movimento “La Strada” con “demA Calabria”, sarà l’occasione per parlare della Calabria di oggi e della grande sfida di rinnovamento che ci attende nel prossimo futuro, nel segno del contrasto alla massondrangheta e alla luce dei valori di libertà e di giustizia sociale. Ancora una volta ci ritroveremo piazza per piazza, strada per strada, per una Calabria libera e giusta.

Lottare per una terra migliore significa prima di tutto stare in strada ad ascoltare le persone che vivono la città, l’area metropolitana e la regione in mezzo a innumerevoli disagi. È questa la condizione necessaria per costruire un cambiamento che sia radicale e decisivo per le sorti di questa terra, bellissima e difficile. Parafrasando dei celebri versi di amore e passione civile, noi – donne e uomini calabresi – siamo stanchi di solitudine, stanchi di catene. Vogliamo essere finalmente liberi, insieme.