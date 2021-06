Reggio Calabria – Il sindaco Giuseppe Falcomatà al primo concerto del liceo musicale “Gulli”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato al concerto di fine anno del liceo musicale “Tommaso Gulli”, l’indirizzo che, a partire da quest’anno, si è aggiunto all’offerta formativa dell’Istituto Magistrale di Reggio Calabria.

«Complimenti al dirigente scolastico Francesco Praticò, a tutti i docenti ed ad ognuno degli studenti protagonisti di un evento che rappresenta il modo migliore per cominciare le attività del liceo musicale e continuare il lento e faticoso percorso di ritorno alla normalità dopo un anno difficile per tutti». Così, il sindaco Falcomatà ha raccontato «un concerto che, davvero, riempie il cuore di gioia».

«È una felicità – ha aggiunto – vedere gli occhi dei ragazzi tornare a rincorrersi ed i loro volti finalmente distesi. E’ bello notare come gli adolescenti si stiano riappropriando della quotidianità e del rapporto coi professori. Insomma, poter testimoniare che, piano piano, i giovani si stanno riprendendo il loro mondo è qualcosa di magnifico e straordinario al quale guardare, comunque, con la consapevolezza che, ancora, non si è raggiunta del tutto la normalità».

«Come Comune e come Città Metropolitana – ha detto il sindaco – siamo coscienti di quanto la scuola sia importante per la crescita dei ragazzi e quanto gli istituti scolastici siano e saranno fondamentali anche rispetto alle attività che si svilupperanno nei prossimi mesi. Reggio Calabria beneficerà di grossissimi finanziamenti e l’istituzione scolastica sarà coinvolta in questo percorso di crescita per la città perché rappresenta una di quelle agenzie educative di cui noi tutti abbiamo bisogno».

«Siamo stati ospiti di una struttura magnifica – ha concluso Falcomatà – ed abbiamo avuto il piacere di poter assistere ad un concerto di ottimo livello. Bravissimi i ragazzi e le ragazze del liceo musicale che vivono con trasporto un momento di formazione decisivo nel contesto della loro crescita. Complimenti davvero ai docenti estremamente professionali ed alle famiglie che aiutano i propri figli ad inseguire le loro passioni. Siamo certi che quello del liceo musicale “Gulli” sia soltanto l’inizio di un percorso colmo di soddisfazioni».