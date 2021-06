Reggio Calabria – Il ritorno del Professor Daniele Castrizio a “Calabria d’Autore”

Giovedì 1 luglio, alle ore 20.30, il Prof Daniele Castrizio sarà ospite

di Calabria d’Autore Summer 2021, la sua agorà preferita, per presentare

la sua ultima fatica letteraria: “Euianetos, il Maestro dell’Apollo”,

edito dall’antica casa editrice Dante Alighieri.

L’appuntamento, quindi, è per domani sera nella Piazza della Stazione FS

di S Caterina, a Reggio Calabria, per incontrare lo storico ed

archeologo Daniele Castrizio, che, come sempre, ci guiderà in un viaggio

attraverso la storia e il mito.

Il Direttivo