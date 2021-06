Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “Vi racconto la mia storia”

Sabato 5 Giugno 2021, a partire dalle ore 11.00, avrà luogo l’ottavo webinar del ciclo “Impara l’arte e a non metterla da parte!” dal titolo “Vi racconto la mia storia”, che vedrà la partecipazione dell’artista e docente Giusy Pirrotta. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

“Impara l’arte e a non metterla da parte!” nasce con l’Associazione Culturale FUORI POSTO insieme all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. È un ciclo di nove incontri sui mestieri dell’arte, di formazione e orientamento, curati da Francesco Benedetti, docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Essi vedono la partecipazione di sei esperti di art advisoring, visual design, arte contemporanea e curatela d’istituzioni artistiche.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori dell’ottavo webinar.

Esperto – Giusy Pirrotta è un’artista e docente affermata a livello internazionale. Vive e lavora a Milano. Il suo lavoro comprende l’uso di film, video, fotografia, ceramica, stampa su tessuto e carta da parati. Realizza istallazioni site-specific di carattere immerso e oggetti scultorei prevalentemente in ceramica, Il suo lavoro esplora il limite tra arti visive, craft e design.

Frequenta l’Accademia di belle Arti di Firenze, si trasferisce a Londra dove vive per 8 anni e frequenta il Master or Fine Arts al Central Saint Martin College of Arts and Design, dove ha la possibilità di usare la pellicola come strumento per analizzare la materialità dell’immagine in movimento. E’ poi ricercatrice presso l’UCA University for the Creative Arts/University of Brighton con la pubblicazione del dottorato “Moving Image and the Space around the Frame: Time-based Installations and Forms of Experience”.

Recenti mostre collettive “Tree Time”, curata da Andrea Lerda, Muse Museo della scienza, Trento e Museo della Montagna, Torino; Il Complesso della mummia, curato a Matteo Pollini, Palazzo Monti, Brescia . Mostre personali “Taixunia”, Dimora Artica, Milano; “Between the Glimpse and the Gaze”, curata da Richard Hylton, James Hockey Galley, UCA Farnham, UK; “Seamlessness”, curata da Elena Forin, Galleria Massimo de Luca, Venezia. Vince il contest “Le stanze di Ferenc: Carta da parati e nuova progettualità”, per Villa d’Este, Tivoli, Roma. Finalista Premio Cairo, Palazzo Reale Milano, 2014. Vincitrice Premio Combat Prize, categoria video, 2013. Vincitrice del Red Mansion Art Prize, promosso da Red Mansion Art Foundation, residenza a Pechino per il Central Saint Martin College, 2012.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director di imprese italiane che operano in ambito internazionale. Nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design oriented.