Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “La scoperta di sé nel passaggio dall’Accademia al mercato del lavoro nella moda”

Sabato 12 giugno, avrà luogo il webinar a cura di Francesco Benedetti docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dal titolo “La scoperta di sé nel passaggio dall’Accademia al mercato del lavoro nella moda”, che vedrà la partecipazione dell’esperto Matilda Mulhaxhia, designer e modellista. L’incontro si terrà a partire dalle ore 11.00, nell’aula virtuale dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano.

L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori

Esperto – Matilda Mulhaxhia, è una designer e modellista, ha iniziato il suo percorso nel settore della moda in giovanissima età. Nata e cresciuta in Albania, dopo aver studiato moda presso l’Istituto Triennale SIPAM AB, nel 2010 apre il suo laboratorio sperimentale che molto presto si trasforma in un atelier e collabora con numerosi spettacoli televisivi e agenzie pubblicitarie. Nel 2012 battezza il suo marchio come MAT.

Il suo percorso cambia completamente quando nel 2016 decide di venire in Italia a seguire gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Dal 2018 ad oggi lavora come modellista di borse per la linea MIU MIU presso Prada s.p.a.

Con un bagaglio professionale importante e un carattere resiliente è riuscita ad integrarsi piacevolmente in una nuova comunità sociale e realtà lavorativa.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director di imprese italiane che operano in ambito internazionale. Nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design oriented.

Il webinar sarà fruibile a tutti su piattaforma Google Meet seguendo le indicazioni reperibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata.