Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “AffidArti – Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro”

2011 Esperta in Politiche Attive del Lavoro in progetti di Italia Lavoro (Ente Strumentale del Ministero del Lavoro) oggi ANPAL.

2005-2007 Orientatore presso i centri per l’impiego della Provincia di Reggio Calabria

Docente di Applicazioni Digitali per le Arti Visive e per affidamento di ulteriori incarichi per le discipline Computer Graphic, Metodologia progettuale della comunicazione visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ha coordinato progetti di comunicazione multicanali, collaborando con programmatori, sistemisti di reti, webmaster, webdesigner, consulenti marketing. È stato Art Director e graphic designer nel settore di Editoria digitale per l’ideazione e progettazione del Periodico di Spettacolo Arte e Cultura “Poltronissima” con sede a Reggio Calabria nonché responsabile per l’organizzazione e comunicazione di eventi nel settore della formazione, dell’arte e del turismo. Si è occupato di progettazione grafica e realizzazione di immagine coordinata, packaging, editoria, fotomontaggi, Animazione, cd/dvd multimediali, Siti web, Cataloghi multimediali sfogliabili, virtual tour, video promozionali, grafica 2D e 3D, applicativi dinamici per il web, installazioni multimediali. Possiede comprovate capacità e competenze artistiche nel campo delle arti visive attestate da premi, mostre personali, nazionali ed internazionali recensite da critici e testate giornalistiche di fama nazionale ed internazionale.

PROGRAMMA

Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro

28 Giugno

Ore: 9.00 – 13.00​ Accoglienza: presentazione dell’orientatore e degli utenti, spiegazione del

​​​programma, presentazione del modulo, degli strumenti e modalità che

​​​saranno utilizzati. Test di inizio modulo

29 Giugno

Ore 9.00 – 13.00 Analisi punti di forza e di debolezza, capacità, conoscenze e competenze

30 Giugno

Ore: 9.00 – 13.00​ Le Politiche Attive del Lavoro: cosa sono, come funzionano, chi ne ha

​​​accesso, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

​​​Le Politiche Passive del Lavoro

1 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00 ​I Centri per l’impiego: cosa sono, come funzionano, chi può accedere,

​​​documentazione per l’iscrizione, documentazione per l’accesso al mondo

​​​del lavoro. Normativa di riferimento

5 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00​ Analisi del Curriculum Europeo e del Curriculum Europass

6 Luglio