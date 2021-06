Reggio Calabria – Il consigliere Mario Cardia incontra l’Associazione Calabria Camper Club

‘

Il consigliere comunale delegato alla Promozione dell’immagine della Città ed all’Este reggina, Mario Cardia ha incontrato l’Associazione Calabria Camper Club, rappresentata dal presidente regionale Franco Morano e da Giuliana Carmagnola.

Insieme, negli uffici di Palazzo San Giorgio, hanno discusso sulle potenzialità di un segmento del comparto turismo rispetto al quale «l’amministrazione comunale guarda con molto interesse».

«Abbiamo recepito spunti e idee fornite dal presidente Morano», ha detto Mario Cardia aggiungendo: «Quello del camperismo è un settore che, inevitabilmente, merita un’attenzione particolare. Soprattutto in questo periodo storico, tantissimi cittadini preferiscono viaggiare con mezzi propri ed è nostra intenzione accompagnarli fornendo loro servizi adeguati ed al passo coi tempi».

«Se è vero che il camper è uno strumento comodo per muoversi – ha aggiunto – è altrettanto vero come rappresenti una vera e propria filosofia per moltissimi turisti. Bisogna, dunque, lavorare per predisporre aree adeguatamente attrezzate così da fornire un soggiorno quanto più piacevole possibile. Anche in una logica di turismo concepito sull’asse Calabria-Sicilia, infatti, è fondamentale considerare come tanti cittadini possano sfruttare l’idea di visitare due meravigliose regioni potendosi spostare unicamente su quelle comunemente definite “case mobili”. E’ in questo segmento che dobbiamo inserirci per ampliare l’offerta turistica e, al tempo stesso, generare un circuito di economie importantissimo per il nostro territorio e mai adeguatamente sfruttato».

«Il confronto col presidente Morano, al quale va il mio personale ringraziamento e quello dell’amministrazione tutta per i preziosi suggerimenti ricevuti – ha concluso il consigliere Cardia – ha aperto una serie di possibilità sulle quali avvieremo un ragionamento più organico e complessivo per sviluppare un tipo di turismo nuovo e importante per l’intera città».