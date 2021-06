Reggio Calabria – Il Centro Prelievi Unificato del “Morelli” svolgerà la sua attività solo su prenotazione dal 14 giugno

La Direzione strategica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica alla gentile utenza che, a partire da lunedì 14 giugno, il Centro Prelievi Unificato del Presidio “Morelli” svolgerà la sua attività solo su prenotazione.

La misura si rende necessaria al fine di garantire la salute di tutti nel rispetto delle norme anti-contagio COVID-19 e per prevenire eventuali assembramenti.

Per accedere al servizio, e quindi ottenere un appuntamento, è possibile chiamare al Numero Verde del G.O.M.: 800 198 629 (da fisso), oppure 0965 1870549 (da mobile).

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Staff Direzione Generale