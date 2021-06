Reggio Calabria – Dalla Stazione FS di Rc S.Caterina parte l’iniziativa “Al mare in treno, con un libro”

Da domenica 13 giugno fino all’11 settembre, nuovi collegamenti da parte di Trenitalia nella Regione Calabria.

Andare al mare in treno in località stupende della nostra Regione è molto meno complicato rispetto ai mezzi privati.

Tra le novità, i nuovi, importanti collegamenti tra la Stazione FS di RC S.Caterina in direzione di importanti località balneari, come Scilla, Tropea e le destinazioni del litorale ionico.

La Stazione di S.Caterina, oltre ad essere molto accogliente, situata nella zona nord della città, facilmente raggiungibile e con un’ampia disponibilità di parcheggi, darà la possibilità ai viaggiatori di poter usufruire gratuitamente di uno o più libri, grazie a “Libri in Libertà”, l’elegante libreria libera posta all’ingresso.

Tutte le informazioni su orari, vetture e costi, oltre ai pannelli informativi esposti nella splendida stazione di Rc S.Caterina, sono disponibili sul sito www.trenitalia.com o attraverso le app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lynxspa.prontotreno&hl=it (per dispositivi android) e

https://apps.apple.com/it/app/trenitalia/id331050847 (per dispositivi Ios)

I membri della nostra Associazione, inoltre, sono spesso presenti per dare informazioni, consigli ed assistenza.

Per questo invitiamo, soprattutto i giovani, ad utilizzare il treno per recarsi “al mare in treno, con un libro” viaggiando in sicurezza, senza dover pensare ai parcheggi dei mezzi privati, e, attraverso “Libri in Libertà”, con un ottimo compagno di viaggio in treno e sotto l’ombrellone.

Il DIRETTIVO di Incontriamoci Sempre