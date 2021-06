Reggio Calabria – Dal Salotto dei Poeti ‘’ La Rosa del Pozzo’’ per una Filosofia del XXI Secolo

Venerdi 25 Giugno dal SALOTTO DEI POETI ‘’La Rosa del Pozzo ‘’ si e’dato il via al Festival della Filosofia ‘’Il Giardino di Sophia’’.

Una serata splendida ed intensa con una meravigliosa partecipazione di pubblico ed artisti, i quali hanno dato luce e colore allo spettacolo naturale gia’ esistente della Fattoria Urbana.

Magico e’ stato l’ambiente che si e’ creato, una cornice di tele immerse nel verde, hanno sublimato il momento durante il quale il Prof. Domenico Rosaci con ‘’Realta’ Diminuita” ha iniziato il percorso di quattro conferenze filosofiche che si terrano nei tre giorni. I Pittori, i Poeti che alla fine hanno dato vita al Reading Poetico ‘’La Bellezza dopo il Silenzio’’ ben amalgamati con l’aria filosofica che si respirava, hanno dato dimostrazione che l’arte nelle sue varie sfaccettature riescono a dare, fondendosi, un pensiero unico.

Ed e’ il tema del Festival, ‘’Reale o Virtuale? ‘’ per una Filosofia del XXI secolo, il percorso da seguire, la Scuola Filosofica di Catona, appendice dell’Associazione, ha voluto con cio’ tracciare un nuovo modo di confrontarsi ed aprire un dialogo universale tramite l’arte, a conferma che i vari linguaggi e le espressioni artistiche riescono a suonare una comune melodia. In questo momento cosi’ particolare, dove l’uomo cerca di riprendere una giusta posizione nella societa’, Il Salotto dei Poeti, cerca di dar voce a tutti in un confronto senza limiti ed eccezioni, all’insegna che la Cultura e’ il giusto strumento per aprire un nuovo modello di percezione della realta’. Quindi, ‘’Reale o Virtuale? ‘’, a tutti voi la scelta di intraprendere un nuovo cammino certamente auspicando nella realizzazione di una nuova Filosofia per il XXI secolo.

Dr. Antonino Santisi