Reggio Calabria – Celebrazione del 2 Giugno, Mariani: “Non è nata solo la Repubblica ma la Democrazia”

di Grazia Candido – “Due giugno nel segno del rilancio e della rinascita del Paese”. Si apre con le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella lette dal prefetto Massimo Mariani, la festa della Repubblica in riva allo Stretto, dove anche quest’anno, rispettando le normative anti Covid-19, si è proceduto con una celebrazione sobria ma partecipata (non sono mancate infatti, le massime autorità civili, militari e religiose) e la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e la medaglia d’onore alla memoria al signor Carmine Ferraro internato in un campo di prigionia tedesco nel nord della Germania (8 settembre ’43 – 8 settembre ’45).

La cerimonia, iniziata con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti, è proseguita di fronte Piazza Italia dove il prefetto Mariano ha ribadito “l’importanza della giornata nella quale non è nata solo la Repubblica ma la Democrazia”.

“Vi ringrazio per essere qui, anche quest’anno la celebrazione del 2 Giugno risente degli effetti della pandemia e dell’esigenza di prevenire per quanto possibile, ulteriori contagi. Per questo, abbiamo pensato di fare la cerimonia all’aperto anche se avrei preferito farla all’interno del Palazzo del Governo – esordisce il Prefetto -. Credo che la cornice di Piazza Italia rappresenti il centro non solo della città ma il centro istituzionale di Reggio Calabria. Questo è il secondo anno che dobbiamo fare i conti con la pandemia tuttavia, possiamo guardare con fiducia al futuro. A livello sanitario, vediamo l’uscita dal tunnel e i dati di questa mattina, ci consegnano un Paese in parte vaccinato mentre molti italiani hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa della seconda. La pandemia ci ha messo di fronte alle nostre fragilità e nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare una simile emergenza, una sfida che sarà riportata sui libri di storia”.

Nel suo discorso il prefetto Mariani evidenzia le difficoltà affrontate in questo anno e mezzo di pandemia dal popolo italiano e dal mondo sanitario ma anche, la forza di una “squadra” che ha lottato in sinergia per affrontare questo terribile momento.

“Ci siamo riscoperti molto fragili ma abbiamo riscoperto valori come il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di servizio, tornati di moda e che ci hanno richiamato all’essenza dello stare insieme – aggiunge ancora il prefetto -. Ho pensato di far intervenire a questa manifestazione i responsabili della sanità reggina, l’ingegnere Fantozzi del GOM (assente all’iniziativa) e il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale Scaffidi e attraverso loro saluto gli uomini e le donne della sanità reggina che hanno compiuto e continuano a compiere il loro lavoro nelle condizioni in cui versa la nostra sanità calabrese. La sanità calabrese risente di problemi strutturali, organizzativi, finanziari, carenza di risorse ma, nonostante ciò, ha affrontato una emergenza così grave. Il mio ringraziamento perciò, va agli uomini e alle donne che hanno compiuto il loro dovere e, ogni giorno, continuano ad aiutare questa Regione per portarla fuori dalla pandemia. E’ stato importante in questi mesi, il lavoro di squadra e ho fatto sì che la Prefettura fosse un punto di riferimento interloquendo con i sindaci, i cittadini e tutte le parti sociali interessate. Abbiamo anche istituto un Nucleo di crisi che, tutt’ora, funziona e ha dato un prezioso contributo con le Forze dell’ordine sul territorio che ringrazio per il lavoro impeccabile svolto”.

Prima di chiudere e consegnare le Onorificenze insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà e al questore Bruno Megale, il prefetto Mariani si sofferma su un altro obiettivo da portare a termine.

“Dobbiamo liberare questo territorio dalla piaga della ‘ndrangheta e ringrazio la Magistratura e le Forze dell’ordine per tutto ciò che stanno facendo ma tocca a noi creare le massime condizioni di vivibilità in questa provincia. Stiamo uscendo dall’emergenza pandemica ma, adesso, dobbiamo uscire da un’altra emergenza ancora più dura. La sfida che dobbiamo affrontare è rilanciare questa terra e, tutti insieme, aprire un nuovo periodo di sviluppo per la Regione”.

Di seguito l’elenco degli insigniti:

CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pasquale Staropoli, Vice Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro

Antonio Crucitti, Vice Commissario della Polizia di Stato

Raffaele La Bella, Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Emilio Boccuzzo, Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Giuseppe Scilipoti, Ispettore Superiore Polizia di Stato;

Giuseppe Iachino, Vice Ispettore della Polizia di Stato

Gregorio Martino, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato

Maurizio Ferraro, Ispettore Superiore della Polizia di Stato a riposo

Carlo Suraci, Sovrintendente Capo della Polizia di stato a riposo

Rosario Scotto Di Carlo, Maggiore dei Carabinieri

Antonino Creaco, Luogotenente qualifica Speciale dei Carabinieri

Francesco Albanesi, Maresciallo Capo dei Carabinieri

Aldo Monaco, Maresciallo Capo dei Carabinieri

Renzo Romeo, Maresciallo dei Carabinieri

Carlo Macis, Vice Brigadiere dei Carabinieri

Francesco Serino, Luogotenente qualifica Speciale dei Carabinieri a riposo

Pasquale Femia, Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza

Rocco Prestipino, Sottocapo di prima classe scelto qualifica speciale della Guardia Costiera

Paola Surace, Sovrintendente Capo della Polizia Metropolitana

Marianna Rosaria Amaretti, Sovrintendente Capo della Polizia Metropolitana

Carmelo Giovanni Milana (Dirigente Medico ASP RC)

Salvatore Michele Gagliano (Pensionato)

Felice Presto (Pensionato)

Carlo Antonio Raffa (Pensionato)