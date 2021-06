Reggio Calabria – Anteprima del corto “Sandrino e il Covid Malandrino”

Si svolgerà al Teatro Metropolitano il 26 Giugno alle ore 11, la conferenza stampa e anteprima del cortometraggio “Sandrino e il Covid Malandrino”.

Saranno presenti in sala il regista Luigi Parisi, gli attori Pasquale Caprì, Benvenuto Marra, Giorgio Casella, Giacomo Conti, Nadia Labate, Cettina Crupi, Jenny Anghelone, Rosanna Palumbo, Marilena Scaramozzino, Valentina Barracato, Vincenzo Pinneri, Marinilda Ribeiro, Fedele Zaminga, Giorgio Tortora, Stefania Nunnari, Donatella Pristipino, le line-producers Cecilia C. Maesano Monorchio e Mimma Monorchio,

il direttore della fotografia Renato Lopez e il music consultant Antonio Rieto.

Il cortometraggio nasce dall’idea di Luigi Parisi (regista di moltissime serie televisive Mediaset), di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra.

Il breve film a soggetto, dal titolo “Sandrino e il Covid Malandrino” conclude la fortunata web-serie “Corona Alarm” (ideata da Parisi e realizzata in gran parte da moltissimi artisti reggini). Tutti gli episodi della serie sono stati girati con mezzi autonomi e senza l’ausilio di costose attrezzature professionali. L’obiettivo è stato quello di alleggerire gli stati d’animo di questo periodo così difficile che ha notevolmente creato disagi a moltissimi lavoratori. La risposta dei lavoratori dello spettacolo è stata appunto quella di creare una serie di episodi di pochissimi minuti ciascuno, in cui ogni artista, ha trattato l’argomento “Covid” in maniera più o meno brillante. Poteva il personaggio di Sandrino sottrarsi a una così ghiotta occasione?

Ovviamente no! Quindi, Sandrino interpretato dal poliedrico Pasquale Caprì -di cui Parisi ha avuto sempre stima- si è gettato in un brevissimo e divertentissimo super-corto per “dire la sua” sul tema. Riuscirà Sandrino a eludere la possibilità di un contagio e di tutte le conseguenze annesse? Lo scoprirete guardando Sandrino e il Covid Malandrino, disponibile sul canale TV Video Touring 655, nei festival cinematografici e in rete.