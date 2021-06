Ponte sullo Stretto, Sofo-Stancanelli (FDI): “Commissione UE conferma importanza strategica ma opera esclusa da PNRR”

“A seguito dell’interrogazione parlamentare, presentata dall’eurodeputato FdI-ECR Vincenzo SOFO, sulla rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto, il commissario europeo ai Trasporti Valean ha confermato che il collegamento tra Calabria e Sicilia rientra nella rete transeuropea dei trasporti TEN-T ed è dunque considerata di importanza unionale dall’Unione Europea. Tuttavia lo stesso commissario ha rilevato come questa opera non sia tuttora presente nell’elenco dei collegamenti da realizzare per il completamento della rete. Si tratta di un’assenza paradossale visto che la Commissione chiede il completamento del TEN-T entro il 2030 ma senza questa opera ciò è impossibile”.

Così gli eurodeputati di Fratelli d’Italia-ECR Vincenzo SOFO e Raffaele Stancanelli commentando la risposta della Commissione europea all’interrogazione dell’eurodeputato Vincenzo SOFO inerente la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Riteniamo dunque gravissimo che il Governo Draghi, dopo tanta retorica sulla realizzazione di questa infrastruttura, non l’abbia inserita nel PNRR e ci appelliamo ai ministri Carfagna e Giovannini affinchè pongano rimedio a questa mancanza. La questione verrà trattata anche durante il convegno “Il potenziamento del sistema dei trasporti in Sicilia e Calabria: proposte e soluzioni per un’interconnessione con i corridoi europei per uno sviluppo commerciale e socioeconomico attraverso il PNRR, che si terrà nella mattinata del 02 luglio a Sant’Alessio Siculo-Messina”, concludono.