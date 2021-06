Parco Lineare Sud, l’Assessore Muraca: “Vigilanza area di cantiere spetta all’impresa titolare dell’appalto. Al termine dei lavori le opere saranno consegnate in perfette condizioni”

“L’area del Parco Lineare Sud è sottoposta al controllo della ditta incaricata di svolgere i lavori. Considerato che la prima impresa impegnata nella realizzazione dell’opera è stata raggiunta da un’interdittiva antimafia, – e ciò ha comportato un forte ritardo nella consegna – la cooperativa Integra, titolare dell’appalto, ha affidato il compito di completare l’infrastruttura ad una seconda ditta che sta adempiendo alle pratiche burocratiche ed amministrative necessarie a far ripartire il cantiere. Il Comune, dunque, non ha alcun controllo sull’area interessata dai lavori. Vigilare ed evitare la vandalizzazione dei manufatti già realizzati, rientra nelle prerogative esclusive dell’azienda indicata per eseguire i lavori. Ovviamente, una volta ultimata l’opera, l’azienda la dovrà consegnare nei modi e negli aspetti previsti dal contratto”. È quanto afferma in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici di Reggio Calabria Giovanni Muraca.

“Affermare il contrario – ha aggiunto Muraca – rientra nella classica e celebre operazione di strumentalizzazione e sciacallaggio portata avanti da taluni impegnati, probabilmente, nella prossima campagna elettorale per le elezioni regionali. Provare a racimolare consensi diffondendo menzogne e confondendo i cittadini è una pratica che va assolutamente censurata e che si discosta totalmente dal nostro modo di agire che è quello di lavorare per consegnare una città migliore ai reggini”