Palmi: torna l’appuntamento con la Festa della Musica

La Musica torna protagonista a Palmi con la III edizione della “Festa della Musica”, l’evento che si tiene ogni anno in tutti i Paesi dell’Unione Europea per celebrare l’arrivo dell’estate.

L’appuntamento è Sabato 19 Giugno in località “Scrisi” di Sant’Elia di Palmi, dove uliveti secolari, pini marittimi, faggi e castagni fanno da cornice al meraviglioso affaccio sullo Stretto di Messina.

«La terza edizione della Festa della Musica di Palmi vuole affermarsi come uno degli appuntamenti musicali di qualità della regione – ha detto il direttore artistico dell’evento Marco Suraci – Abbiamo voluto unire le peculiarità paesaggistiche e storiche del nostro territorio, alla proposta musicale più idonea in termini di repertorio e suono».

Ospiti della manifestazione saranno Gabriele Mirabassi, clarinettista di fama internazionale noto in ambienti jazz e di musica classica, e Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più apprezzati a livello internazionale.

L’idea che il direttore artistico ha voluto sviluppare in questa edizione è quella della “passeggiata eco-turistica” unita alla musica: un itinerario unico alla scoperta di posti mozzafiato dell’area della Costa Viola che ospita l’iniziativa musicale.

«Un’idea di musica che ha la volontà di esplorare i tratti di un’identità mediterranea – ha aggiunto Marco Suraci – La Festa della Musica di Palmi si propone come un palcoscenico naturale che vuole accogliere quei musicisti, che sono riusciti a portare in giro per l’Italia ed il mondo la loro idea di musica».

L’evento è promosso da “Icarus Factory” in collaborazione con il Comune di Palmi e l’associazione culturale “Fogghi di Luna”, ed è patrocinato dalla Commissione Europea, dal MiC, dalla SIAE, dall’AIPFM, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Touring Club Italiano di Reggio Calabria.

Hanno contribuito alla realizzazione “AL-Hub Consulting”, “Expert – Gruppo Carbone”, “Farmacia Galluzzo”, “LM di Luigi Muratore” e “Il Fico Ristorante”.

Il raduno è alle 18e15 di Sabato 19 Giugno in località “Tre Croci” a Sant’Elia; da lì si raggiungerà il luogo della manifestazione.