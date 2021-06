Palmi, i certificati anagrafici saranno rilasciati anche in tabaccheria

Grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune di Palmi e la Federazione Italiana Tabaccai, a partire dal 16 giugno, i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche in Tabaccheria. Il nuovo progetto si pone l’obiettivo di semplificare i servizi per i cittadini, che non dovranno più necessariamente recarsi in Comune per ottenere i documenti. Il Comune di Palmi ha aderito all’interessante progetto come prima città sul territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Un servizio innovativo dunque, nato da una convenzione siglata tra il Comune di Palmi e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal Presidente Giuseppe Bagnato, con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT. Le Tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 11, e sono dislocate in varie zone del territorio, a copertura dell’intero Comune. Presto, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, costituendo una grande rete al servizio dei cittadini.

Nella giornata di ieri 16 giugno, alle ore 11.00, nel corso di una conferenza stampa di presentazione del servizio, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha ritirato il primo certificato rilasciato in tabaccheria, accompagnato dal Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Giuseppe Bagnato e da un delegazione.

«Per un cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato. Abbiamo quindi pensato, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone – ha spiegato il sindaco Ranuccio – chi ha bisogno di un certificato anagrafico potrà ora recarsi presso la Tabaccheria più vicino a casa, risparmiando molto tempo. Stiamo puntando fortemente sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione Con questa operazione innovativa andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punto di riferimento per le persone, creando una rete territoriale diffusa».

«Siamo davvero soddisfatti di vedere attivato il servizio di rilascio dei certificati anagrafici anche in una cittadina della nostra Provincia, Palmi, la prima in ordine di tempo – ha dichiarato Giuseppe