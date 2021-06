Oggi assegnazione della borsa di studio in memoria di Giorgio Fazari

Venerdì 25 Giugno 2021, dalle ore 18.00, sarà assegnata la borsa di studio promossa e organizzata dall’Associazione Saperi e Sapori di Calabria – Prim’Olio al vincitore tra i giovani che hanno inviato i loro pregiatissimi lavori accademici che sono stati valutati dalla commissione.

Sarà possibile seguire la diretta usufruendo del link Google Meet https://meet.google.com/sdg-apou-pct e attraverso la pagina Instagram @ottobratica che si occupa di olio e di promozione delle cultivar autoctone.



L’evento è da non perdere! Infatti i giovani concorrenti finalisti relazioneranno sui loro lavori innovativi che hanno presentato per partecipare al bando. Indiscusso l’alto valore dei lavori proposti, tutti proiettati in una dimensione di innovazione e promozione dell’olio e dei suoi derivati, con riferimenti multidisciplinari, ciascuno all’avanguardia nel suo campo. Alla fine delle relazioni sarà assegnata la borsa di studio di 2.000,00 euro promossa dalla dall’Associazione Saperi e Sapori di Calabria -Prim’Olio e dall’ Olearia San Giorgio, l’impresa della famiglia del compianto Giorgio Fazari.



La commissione è cosi composta: il presidente Maurizio Servili, il presidente onorario Domenico Fazari, padre di Giorgio e dai consiglieri: Giuseppe Zimbalatti; Domenico Fazio, Rocco Mafrica, Rosario Franco, Antonio Fazari, Rosario Milicia, Maurizio Pescari e Antonio Boschetti.

Attendiamo dunque l’esito anche di questa seconda edizione del bando per l’assegnazione della borsa di studio che, oltre al suo enorme valore simbolico è stata la sede di un laboratorio di idee tra giovani laureati di pregiatissimo livello provenienti dai più svariati atenei d’Italia, a conferma del respiro nazionale ormai assunto dalla manifestazione.

Insomma, ad maiora.