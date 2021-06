Nasce il Roccella Summer Festival

Si chiamerà “Roccella Summer Festival” e si svolgerà nel periodo estivo, nel mese di agosto. E’ il nuovo progetto che vede la collaborazione della Esse Emme Musica con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica per questa estate e che vedrà una serie di eventi con nomi di grande prestigio a livello nazionale e internazionale. La location scelta sarà quella del Teatro al Castello, la struttura incastonata nella cornice naturale delle rocce, nota per aver ospitato negli anni numerose manifestazioni, su tutte i concerti del Roccella Jazz Festival – Rumori Mediterranei, giunto quest’anno alla sua quarantunesima edizione.

«Siamo felici di annunciare questo nuovo appuntamento estivo che prenderà il via il prossimo 5 agosto – afferma il sindaco Zito -. Proprio quella sera, infatti, si accenderanno i riflettori dell’anfiteatro alle pendici dell’incantevole Castello Carafa». «Il Roccella Summer Festival – prosegue – sarà una splendida pagina musicale che porterà la firma di alcuni dei più grandi cantautori italiani e la nostra cittadina è pronta ad accogliere in piena sicurezza tutti coloro che vorranno seguire la manifestazione, trascorrendo le loro serate cullati da note musicali di sublime incanto. Il Festival si prefigura come un evento di sicura attrattiva che qualificherà l’offerta turistica e culturale della nostra cittadina, grazie alla proposta di un programma inedito incentrato sulla grande musica italiana e che, siamo certi, imprimerà un’impronta di rilievo al nostro percorso di ripartenza, dopo l’emergenza Covid, nel segno della responsabilità, dell’arte e della musica».

«Ringrazio l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, nella persona del primo cittadino Vittorio Zito – aggiunge il promoter Maurizio Senese della Esse Emme Musica -, per aver confermato una collaborazione importante in un periodo come quello che ci stiamo ritrovando a vivere, che ci obbliga a ridurre la capienza delle strutture, in ottemperanza alle normative anti-Covid 19».