Lavori al viadotto “Raccordo al porto di Reggio Calabria”: interdetta al traffico la sottostante strada comunale Via Vecchia Pentimele

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni interventi manutentivi al viadotto “Raccordo al porto di Reggio Calabria” dell’asta di svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo per il porto di Reggio Calabria (SS740), nei giorni 3 e 4 giugno 2021, dalle ore 8 alle ore 18, resterà interdetta al traffico la sottostante strada comunale Via Vecchia Pentimele, nel tratto compreso tra l’ingresso al porto e il sottopasso Via Vecchia Pentimele.

Il percorso alternativo, giusta Ordinanza del Dirigente Settore Viabilità del Comune di Reggio Calabria, è stato individuato per i veicoli provenienti da nord con la Via Vecchia provinciale Santa Caterina mentre, per i veicoli provenienti da sud, con la sopraelevata Porto.

Gli interventi saranno eseguiti con piattaforma aerea e non avranno ripercussioni sulla viabilità autostradale.

