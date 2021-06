Il sindaco Falcomatà: “Reggio orgogliosa della piccola Angelica Zina Cottone, seconda classificata allo Zecchino d’Oro”

“La Città tutta è orgogliosa della piccola Angelica Zina Cottone, seconda alla 63esima edizione dello Zecchini d’oro”. In una nota stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime le proprie congratulazioni alla giovane cantante reggina che, con la sua splendida e gioiosa esibizione, ha portato in alto il nome di Reggio Calabria in un contesto canoro storico e prestigioso come quello dello Zecchino d’Oro”.

“Questo successo – ha detto il primo cittadino – serva ad ognuno noi a coltivare il talento che, spesso, si nasconde dentro le nostre case. Reggio, infatti, ha dato i natali a moltissimi personaggi che, ancora oggi, spiccano sui palcoscenici d’Italia e del mondo. Il nostro impegno, quindi, sarà sempre rivolto a far sì che i giovani possano continuare a migliorarsi e ad affermarsi nella loro terra d’origine senza essere costretti ad andar via”.

“Ancora tanti complimenti alla piccola Angelica ed alla sua famiglia – ha concluso Falcomatà – nell’augurio che quello che, adesso, è un semplice divertimento, un bel gioco per come è naturale che sia, possa diventare in futuro una vera e propria professione. Per ora, quindi, facciamo ascoltare ai nostri figli la canzone “Un minuto” raccontando loro che a cantarla, è una giovane e talentuosa reggina, medaglia d’argento allo Zecchino d’oro 2021″.