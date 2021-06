Il maestro Giovanni Allevi a Reggio Calabria per le riprese del nuovo videoclip “Kiss me again”

“È un onore ospitare il grande musicista Giovanni Allevi che ha scelto la nostra città quale set del videoclip di “Kiss me again”, suo ultimo singolo di prossima uscita. Siamo felici che le nostre bellezze siano fonte d’ispirazione per un fine intellettuale che porta alto il nome ed il prestigio dell’Italia in tutto il mondo”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco metropolitano Armando Neri e agli altri rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha accolto così il pianista filosofo, compositore e scrittore Giovanni Allevi durante un incontro tenutosi, questo pomeriggio, a Palazzo Alvaro prima dell’inizio delle riprese del videoclip che, oggi e domani, vedranno la nostra città al centro di un importantissimo progetto musicale.

Nel donare ad Allevi un omaggio artistico in ceramica di Seminara, il sindaco Falcomatà ha voluto celebrare “l’estro e la grandiosità di un musicista di fama internazionale, cui va il ringraziamento nostro e dell’intera città di Reggio Calabria per l’interesse mostrato nei confronti di un territorio che ci rende sempre più orgogliosi e che si conferma palcoscenico ideale per eventi culturali di carattere nazionale ed internazionale”.

Il maestro Giovanni Allevi si è detto “felicissimo ed emozionatissimo”, ringraziando il sindaco ed i reggini che “ci hanno accolto con grandi sorrisi ed entusiasmo”.

“Reggio Calabria – ha aggiunto – mi ha sorpreso perché, oltre alla sua storia e profondità culturale, ho visto un’apertura verso il futuro e la modernità quasi fosse una rappresentazione della mia musica classico-contemporanea. Credo sia importante che la storia comunichi con il presente e si proietti verso il futuro”.

Il videoclip del brano “Kiss me again” vede alla regia Simone Valentini, già in passato regista del progetto “Allevi in the jungle”, il format di RaiPlay andato in onda lo scorso inverno e vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali.

Prodotto da Twister Film, il videoclip avrà come special guest Virna Toppi e Gioacchino Starace, etòiles del Teatro La Scala di Milano. Realizzato con il patrocinio e il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato co-finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive musicali (videoclip) nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria.