Il 24 giugno il Giffoni Day a Cittanova

Durante il collegamento, il direttore Claudio Gubitosi, in diretta da San Donà di Piave, interverrà a presentare l’evento.

“Sarà questa l’occasione – ha aggiunto Gubitosi – per ringraziare la rete scolastica delle rispettive città, i sindaci e i direttori degli hub territoriali per quello che hanno finora costruito con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’esempio di Giffoni”.

Alle ore 21.30 in piazza Garibaldi (Cittanova) sarà proiettato in anteprima per il pubblico il docu-film “This is Giffoni”, realizzato dal team della produzione di Giffoni per raccontare in un’ora e mezza, attraverso un emozionante collage di frammenti, realizzato in oltre otto mesi di lavorazione, il mondo di Giffoni visto attraverso gli occhi dei suoi protagonisti.

Il Giffoni Day rientra nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantennale ed è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania.