FDI verso le regionali: il Commissario Nesci in città

Il Commissario FDI di Reggio Calabria, Denis Nesci, è arrivato in città per una serie di riunioni programmatiche in vista delle elezioni regionali di autunno.

E’ previsto infatti per oggi alle ore 19.00 un incontro con i coordinamenti della provincia e della città, e con i circoli, per discutere di una pianificazione di iniziative volte ad accompagnare la fase di avvicinamento alle elezioni regionali, con l’elaborazione di un cronoprogramma per la campagna elettorale che dovrà affrontare il partito; e dunque, attraverso un confronto sulle adesioni di candidature per quanto concerne la Circoscrizione Sud, quella che riguarda Reggio Calabria e la sua provincia.

“La presentazione ufficiale di Roberto Occhiuto ha di fatto dato il via alla campagna elettorale” – è quanto dichiara Denis Nesci, che aggiunge: “Una coalizione forte a sostegno di un candidato il cui alto profilo è stato riconosciuto da tutti. A noi il compito di costruire una lista ed un’offerta politica in grado di trainare la vittoria del centrodestra”.

“Lavoriamo per essere il primo partito, non solo in Calabria, ma soprattutto nella provincia di Reggio Calabria – continua Nesci – e pertanto, oltre ai nomi che costituiranno la lista, stiamo ragionando su idee e proposte insieme al coordinamento regionale, che saranno consegnate al candidato Presidente, affinché queste, siano considerate pilastri imprescindibili del suo programma”.

“La competizione elettorale di autunno sarà un termometro ideale per capire se il lavoro e lo sforzo profuso in questi mesi abbia consolidato un messaggio politico serio e credibile, capace di intercettare le esigenze e le richieste dei cittadini della provincia di Reggio Calabria” – conclude Nesci.