Caos elezioni Calabria, Irto torna in pista?

Riteniamo che sia una ricchezza il tavolo che propone il presidente Conte, è importante perché ci può consentire di allargare il consenso. La proposta del Pd al centrosinistra è quella che è venuta fuori all’unanimità, cioè Irto candidato e leader del centrosinistra per guidare questa coalizione”. “Ovviamente – ha spiegato Boccia – le scelte che farà Irto con il segretario Letta saranno le scelte della coalizione. Abbiamo chiesto a Nicola di essere leader naturale del Pd e del centrosinistra calabrese. C’è grande rispetto delle altre forze politiche, vogliamo unirci. Riteniamo che le primarie siano lo strumento migliore. Irto ha accettato di guidare questo processo politico in Calabria, che è ad un passaggio storico e, come leader del Pd calabrese insieme a Letta parteciperà al tavolo nazionale”