Cancellati i centri dialisi di Taurianova e Palmi

Di seguito la nota del dr. Pino Pardo, già dializzato, ora trapiantato del rene e curato nel “Centro” taurianovese,

già Presidente del Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” Taurianova – La delibera n°665 del sette giugno 2021, adottata dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Dr. Gianluigi Scaffidi, non lascia adito a dubbi. Il reparto taurianovese non viene più considerato fra le Strutture Organizzative Aziendali ed assieme ad esso neanche quello di Palmi.

Figurerebbe un solo Centro Dialisi, senza dignità di struttura organizzativa, in carico al Distretto, considerato come un semplice ambulatorio specialistico per visite “occasionali” ed “eventuali”. Sembrerebbe assurdo, ma è così! Attualmente, presso i Centri Dialisi di Taurianova e di Palmi, più di cento pazienti ricevono il trattamento dialitico salvavita stabilmente, tre volte la settimana, vengono seguiti molte diecine di trapiantati del rene e curati oltre mille malati nefropatici in terapia “conservativa”. Che fine faranno questi ammalati? E poi ci sono i pazienti nefropatici in pre-dialisi. Di questi illustri sconosciuti, senza alcuna considerazione da parte dei vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale, non vi è alcuna traccia nel Nuovo Piano Aziendale appena pubblicato. Eppure si tratta di una larga platea di pazienti mentre l’insufficienza renale cronica è ormai considerata malattia sociale riguardando, secondo i dati epidemiologici, il 10% della popolazione generale; si parla di una patologia a forte impatto in termini di mortalità, ospedalizzazione e spesa sanitaria per cui è fondamentale la prevenzione e le cure mirate. Per tutto ciò, i “Centri” presenti sul territorio provinciale esercitano, quotidianamente, il trattamento non solo ed unicamente dei pazienti dializzati (una minoranza!), ma soprattutto dei pazienti nefropatici cronici in pre-dialisi e non solo, anche dei pazienti ipertesi, con calcolosi renale, squilibri elettrolitici, senza considerare le attività di consulenza nei vari reparti di degenza e nelle postazioni di pronto soccorso. Solo nei “Centri” di Palmi e di Taurianova vengono curati più di mille pazienti non dializzati, come dimostra la mole di certificazioni e piani terapeutici redatti. Eppure, secondo il Piano Aziendale, questi pazienti non esistono. I “Centri” sono relegati alla semplice dizione “Emodialisi” appena accennati senza alcun Responsabile, in balia di altri dipartimenti o distretti che non posseggono competenza alcuna in materia. La rete nefrodialitica, con cui si è cercato di dare un impulso per la cura e la prevenzione delle nefropatie all’interno di un modello integrato ospedale-territorio, rimane purtroppo lettera morta. Per le peculiarità uniche delle attività svolte per una reale attuazione della rete nefrodialitica, dovrebbe essere prevista una Struttura Autonoma Dipartimentale a livello provinciale con dei responsabili nei centri periferici che possano gestire le attività nella maniera migliore possibile, senza freni o penalizzazioni continue, che alla fine dei conti vanno a danneggiare prima di tutto il paziente. E anche per non penalizzare e umiliare, per l’ennesima volta, il personale che quotidianamente impegna le proprie energie, da troppi anni, senza alcun riconoscimento professionale.