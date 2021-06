Basket giovanile: la Sbv vince con dedica a coach Carlo Sant’Ambrogio, ko dopo incidente

Per quanto strano sia apparso a chi era presente l’incidente occorso in palestra al coach della under 13 SBV è sembrato dubito piuttosto serio, al punto che la frattura ha richiesto il ricovero e imminente operazione.

I suoi ragazzi a poche ore di distanza sono andati in campo e hanno sconfitto il Centro Basket Catanzaro col punteggio di 75-59.

Forse scontata – o forse no, di questi tempi – è arrivata immediatamente la dedica a coach Carlo Sant’Ambrogio da parte dei suoi ragazzi.

Come dire, quando un gruppo è più di una squadra…