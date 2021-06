Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: Approvati all’unanimità la variazione e l’assestamento di Bilancio 2021 e del Pot 2021- 2023

Auguri e riconoscimento del lavoro svolto sono giunti stamattina, in apertura della riunione di Comitato portuale, al neo presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.

L’incontro si è tenuto, come di consueto, in modalità online, in osservanza alle linee guida in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

Tra i punti discussi all’ordine del giorno, l’attenzione è stata concentrata sulla variazione e l’assestamento di Bilancio 2021, ritenuti indispensabili per dare risposte alla necessità, evidenziata dall’Ufficio Tecnico, di rimodulare il Piano triennale delle opere 2021-2023 dell’Ente.

L’obiettivo è stato quello di avere la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare una serie di infrastrutture strategiche allo sviluppo dei porti, che rientrano nella propria circoscrizione.

Illustrata dai dirigenti dell’Area Finanza e dell’Area Tecnica, Luigi Ventrici e Carmela De Maria, è stata pianificata una variazione di Bilancio per finanziare un intervento nel porto di Corigliano Calabro di circa 641 mila euro. Si tratta di stanziamenti a sostegno dei lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione e torre faro, già anticipati dall’Ente ed ora ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, che vengono così acquisisti tra le Entrate del proprio documento finanziario.

Nel contempo, tra le voci relative alle Uscite, è stata adottata una variazione in aumento di circa 5,3 milioni di euro per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari nello scalo di Gioia Tauro.

In particolare, 2,7 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera (punto PED/PDI), con relativa sistemazione dell’impianto antintrusione e antiscavalcamento.