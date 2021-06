Anche a Reggio Calabria esce “Regina”, il film d’esordio del regista calabrese Alessandro Grande

Anche a Reggio Calabria Lunedi 7 Giugno esce “Regina”, il film d’esordio del regista calabrese Alessandro Grande

l regista calabrese Alessandro Grande sarà presente a Reggio Calabria Lunedì 7 Giugno prossimo per un appuntamento con il pubblico alle ore 20:00, presso il Cinema Aurora, il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del suo ultimo film “REGINA”. Questo appuntamento è promosso dal Cinema Aurora e dall’ ANEC CALABRIA rappresentata da Nuccio Morabito che dopo aver organizzato l’evento, esprime grande soddisfazione per l’uscita del film nei cinema calabresi facendo un grande plauso al Presidente Anec Unindustria Calabria Pino Citrigno per avere creduto e promosso il film prima di lasciare la film commission calabria.

REGINA resterà in programmazione solo il 7 – 8 – e 9 Giugno ore 18.30 – 20.30 al Cinema Aurora di Reggio Calabria, che dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid riapre con questo evento per tutto il territorio calabrese.

Il film interpretato dalla giovane e promettente Ginevra Francesconi, ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi, Francesco Montanari, che è tutta la sua famiglia dato che Regina ha perso la madre anni prima. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un giorno, un episodio imprevedibile cambierà le loro vite.

Dopo la selezione come unico titolo italiano in concorso all’ultimo TIFF Torino Film Festival, il lungometraggio ha ottenuto una candidatura alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento nella categoria miglior soggetto.