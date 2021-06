A Roccella innalzamento della Bandiera Blu 2021 e inaugurazione del nuovo eco compattatore e della mostra “I bambini e il mare”

L’Amministrazione Comunale di Roccella Jonica organizza per sabato prossimo, 12 giugno, alle ore 18.30 la cerimonia di benvenuto alla Bandiera Blu 2021, simbolo internazionale di qualità per le spiagge e i porti turistici, che la Fee Italia (Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha assegnato per il 19° anno consecutivo alla cittadina jonica.

Come dichiarato dall’Assessore alle Politiche Ambientali Fabrizio Chiefari, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza pandemica in corso, il Comune di Roccella ha voluto onorare nel migliore dei modi il raggiungimento di questo traguardo che dà prestigio alla città e a tutto il territorio con un fitto programma di iniziative.

Il “Vessillo blu” sarà innalzato alle ore 18.30 nel largo Colonne – Rita Levi Montalcini alla presenza delle autorità e dei cittadini. Al termine della cerimonia dell’alzabandiera, seguirà nella Villetta dei Caduti l’inaugurazione del “mangia plastica” che sarà collocato accanto alla Casa dell’Acqua e che rappresenta il frutto di un progetto promosso dal Comune in collaborazione con la società “in house” Jonica Multiservizi Spa per incentivare la raccolta differenziata e la riduzione del volume dei rifiuti da avviare al riciclo.

A seguire, infine, al Convento dei Minimi è in programma il taglio del nastro della mostra “I bambini e il mare – Una storia blu”, dove saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni del locale Istituto comprensivo statale “Coluccio – Filocamo” guidato dalla dirigente Emanuela Cannistrà. La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 30 giugno.