Tutela bergamotto, Ferrara (M5S): “Bene strada intrapresa”

“Apprendo con soddisfazione la notizia dell’avvio, già da marzo, di un serrato e condiviso confronto fra Camera di commercio di Reggio Calabria, produttori, associazioni di categoria, Università Mediterranea, Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria e la Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi, per tutelare, con il riconoscimento comunitario, la produzione del frutto fresco Bergamotto di Reggio Calabria.

Il riconoscimento comunitario al frutto fresco, che sia Igp o Dop (il cui iter per il riconoscimento è più complesso ma vi si può ambire) permetterà una tutela maggiore e vantaggi sul mercato, vista l’eccezionalità del prodotto. La strada intrapresa è quella giusta, l’impegno profuso da tutti i partner coinvolti sarà massimo perché l’obiettivo è comune: far sì che il bergamotto acquisisca i dovuti riconoscimenti così come già avvenuto per l’essenza estratta dal Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale DOP.

Da parte mia garantisco massima collaborazione per il raggiungimento di questo atteso e dovuto risultato, nel frattempo continuerò, attraverso nuove iniziative, a promuovere le eccellenze della mia Calabria” così in una nota l’eurodeputata Laura Ferrara.