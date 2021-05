Strage vigili del fuoco, i legali Federico e Mazzù: “Corte di Assise riconosce la correttezza del loro comportamento”

di Grazia Candido – “La Corte di Assise ha obiettivamente valutato ogni elemento e ha voluto restituire ai vigili del fuoco la correttezza del loro intervento ritenendo di escludere qualsiasi divergente causale dalla condotta posta in essere dai due imputati”.

Gli avvocati Fabio Federico e Sergio Mazzù, legali rispettivamente di Angelo e Ilaria Candido e Maria Stella Ielo, parenti del giovane pompiere Antonino morto a Quargnento insieme ai colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo durante lo scoppio di un cascinale la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019, commentano così la sentenza che condanna a 30 anni di reclusione i coniugi Vincenti ritenuti responsabili della strage in provincia di Alessandria. I due legali ci tengono a precisare che “i vigili del fuoco sono stati degli uomini che hanno messo prima di ogni cosa l’adempimento del loro dovere e lo hanno fatto consapevoli delle loro fragilità, paure e del rischio al quale andavano in contro. Nonostante ciò, hanno posto come priorità, la necessità di svolgere il loro servizio e preservare la sicurezza pubblica”.

“Nino, Matteo e Marco non sono stati degli eroi – postillano gli avvocati -. Sono stati degli uomini veri cosa che in Italia, in questi tempi, è molto rara. Hanno messo l’interesse pubblico prima della loro vita e del loro futuro”.

La sentenza conferma un dato che voi avete ribadito sin dall’inizio del processo: “la condotta di tipo omissivo” dei due imputati. Se debitamente avvisati, i vigili del fuoco non si sarebbero avvicinati all’edificio B e avrebbero evitato di essere coinvolti in quello scoppio micidiale.

“La Corte di Assise di Alessandria ha confermato a pieno la ricostruzione fattuale da noi offerta sostenendo che il comportamento e la condotta tenuta dagli imputati è stata gravemente omissiva a tal punto da non essere configurabile come una negligenza e una posizione di tipo colposo e sfociare nel dolo. Proprio la chiamata fatta al Vincenti è stato l’elemento, sul piano eziologico, che ha mutato il suo comportamento da colposo a doloso e lo ha fatto accettando il rischio ad ogni costo di cagionare la morte dei vigili del fuoco. Rispetto alla descrizione e anche ai tentativi della difesa dei due imputati di screditare e ritenere colposo l’intervento da parte dei vigili del fuoco, la sentenza della Corte di Assise di Alessandria invece, ha confermato la correttezza del comportamento e dell’iniziativa posta in essere dai vigili i quali avevano il dovere giuridico e professionale di intervenire e mettere in sicurezza l’intera area. Ne è derivato conseguentemente, proprio per il comportamento tenuto dal Vincenti, che non è stato dato scampo ai vigili del fuoco e questo ha innescato un meccanismo che ha mutato la condizione psicologica da colposa a dolosa”.

Nella sentenza si parla anche di “condotte nel loro complesso rivelatrici di un’assoluta indifferenza per l’altrui incolumità, a fronte di un movente in prima battuta esclusivamente economico”. Il denaro prima di tutto…..

“I due imputati ovviamente, volevano realizzare l’obiettivo di raggirare l’assicurazione e ricevere il premio ma l’hanno fatto con una consapevolezza e accettando il rischio di tutte le conseguenze eventuali che si sarebbero potute verificare. Tra queste, la cognizione che sul luogo dell’incidente, vi era un numero consistente di forze dell’ordine e di vigili del fuoco che potevano in quel momento, essere investiti dalla deflagrazione della seconda cascina. Il Vincenti era consapevole che il quantitativo delle bombole presente nel secondo cascinale era maggiore e la possibile deflagrazione sarebbe stata ancor più devastante della prima. Quindi, nonostante ciò, tenendo al momento dell’intervento un comportamento simulatorio, ha anche deviato gli inquirenti tentando inizialmente di attribuire responsabilità a terzi. Questo ha convinto la Corte di Assise di Alessandria a confermare la tesi accusatoria anche perché i tentativi di ritenere inconsapevole il Vincenti sul piano della imputabilità e, quindi, delle eventuali responsabilità per una sua patologia mentale, sono state deflagrate dal consulente di parte degli stessi imputati che ha dimostrato come le eventuali patologie del Vincenti erano del tutto ininfluenti rispetto a quella condizione. La Corte di Assise ha ribadito quanto da noi sostenuto, ossia che se c’era una paralisi emotiva, non si spiega come mai l’imputato si sia consapevolmente attivato per andare sul luogo e fingere una sua operatività. Quel tentativo di mettere in discussione la ricostruzione degli avvenimenti è stato totalmente smentito in sede processuale”.

Quello che conforta i parenti e il Corpo dei vigili del fuoco è la certezza che le giovani vittime abbiano svolto responsabilmente l’intervento non commettendo alcuna imprudenza. Una magra consolazione che, però, oltre a levare definitivamente la “macchia” attribuita ai pompieri, potrebbe trovare nell’eventuale conferma in appello della sentenza di condanna a 30 anni di reclusione, l’affermazione della giustizia.

“In questi casi, la condanna a 30 anni è una condanna di un forte carico simbolico perché in effetti è il massimo previsto in termini di reclusione dal nostro ordinamento. Riteniamo che questa sia una condanna giusta. E’ importante ribadire che il comportamento dei vigili del fuoco si è svolto su una regola fondamentale: fare tutto ciò che era possibile per preservare in sicurezza le persone e le cose che sono state oggetto di un disastro o di un evento come in questo caso doloso. Non si può interpretare diversamente il significato esemplare della condanna a 30 anni perché si manifesta con questa motivazione che tutto quanto accaduto è per scelta di alcuni soggetti. Coloro i quali potevano intervenire in questo decorso causale degli eventi erano solo gli imputati stessi avendo i vigili del fuoco fatto tutto quello che era possibile per preservare i luoghi ed evitare che i danni si potessero propagare in quelle circostanze”.

Vi state preparando all’appello?

“Una volta letti i motivi di impugnazione, proporremo delle memorie difensive e sosterremo le nostre statuizioni civili che conseguono da quella sentenza. Quindi, leggeremo i motivi di appello e, conseguentemente, qualora come è prevedibile, noteremo delle divergenze rispetto ai fatti e alle prove emerse, contesteremo ogni eventuale motivo che riteniamo non giusto per restituire onore e memoria ai caduti sul luogo del lavoro”.

Una cosa è certa per i due legali: “questa è una sentenza giusta ed esemplare e la pena è conseguenza di una dimostrazione fattuale”.

“La Corte di Assise accogliendo le tesi delle parti civili, ha operato una ricostruzione del prima, durante e dopo. Ci sono tre elementi importanti su cui la Corte si è soffermata: il primo è il tragitto che il Vincenti compie per arrivare dalla sua abitazione alla cascina: ha impiegato lo stesso tempo verificato nel corso del dibattimento dimostrando che non voleva arrivare sul posto perché cosciente della seconda deflagrazione. Il secondo, – aggiungono gli avvocati – è la definizione di “superman” attribuita ai vigili del fuoco e usata dall’imputato che dimostra la sua lucidità del dopo l’accaduto. Il Vincenti anche durante lo stato di detenzione, si preoccupava di mantenere quei comportamenti che avrebbero potuto consentire alla moglie di incassare il risarcimento assicurativo. Il terzo elemento, riguarda il vigile Candido: la Corte utilizza ciò che è accaduto ad Antonino per dire che la condotta dei pompieri non è stata imprudente. Antonino viene investito dall’esplosione pur essendo fuori dalla cascina. Sarebbe bastata una parola del Vincenti ed oggi Nino, Matteo e Marco sarebbero ancora con i loro cari e con la grande famiglia dei vigili del fuoco”.