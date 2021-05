Strage vigili del fuoco, depositata la sentenza: “Nino, Matteo e Marco morti per micidiale esplosione”

di Grazia Candido – “Nessun dubbio in ordine al fatto che Triches, Candido e Gastaldo morirono in conseguenza della seconda micidiale esplosione avvenuta alle ore 01.32 all’interno dell’edificio B, sul punto richiamandosi integralmente l’esito (peraltro mai contestato) della disposta autopsia, le cui altre risultanze non hanno formato oggetto di discussione della parti, né si ritengono in alcun modo rilevanti ai fini della presente decisione”.

E’ quanto si legge nelle motivazione della Corte d’Assise di Alessandria che, lo scorso 8 Febbraio, ha condannato a 30 anni di reclusione in carcere, con l’accusa di omicidio volontario, Gianni Vincenti e Antonella Patrucco per la morte dei tre vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

Sessantasei pagine nelle quali si ripercorre quella tragica notte ma anche, si costruisce la devastante deflagrazione conseguenza dell’attivazione dell’ordigno predisposto alle bombole di gas occultate al primo piano dell’edificio B. Nelle motivazioni viene “necessariamente valorizzata anche la condotta di tipo omissivo serbata dal Vincenti e dalla Patrucco in seguito alla telefonata delle ore 01.01 e nell’omessa informazione alla presenza di altre 5 bombole (pronte ad esplodere, giacchè recanti i rubinetti aperti ed in quanto collegate ad un secondo timer programmato per attivarsi alle ore 01.30 circa) nel secondo fabbricato”.

“E’ chiaro – si legge – come detta omissione sia casualmente rilevante giacchè operando un giudizio contro fattuale non vi è dubbio alcuno che l’evento infausto sarebbe stato certamente evitato. Se debitamente avvisati del gravissimo pericolo che incombeva su di loro, i vigili del fuoco rimasti uccisi la notte del 5 novembre del 2019 non si sarebbero affatto avvicinati all’edificio B ed avrebbero, al contrario, adottato tutte le cautele connesse alla nuova informazione ed operato per mettere in sicurezza l’intera area, con ciò evitando di rimanere coinvolti in prima persona nell’evento esplosivo che in effetti li uccise”.

Durante le varie udienze si è molto dibattuto sul comportamento dei coniugi Vincenti, gravati di un obbligo di controllo e potendo “con la propria condotta attiva influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito”, assunsero interamente la gestione del pericolo in rapporto all’incolumità dei vigili del fuoco in quel momento concretamente esposti ed incapaci (per la mancata conoscenza del pericolo) di provvedere autonomamente alla propria protezione.

Ma oltre al dolore per la perdita di tre giovani vite, il Paese e il Corpo si indignò tanto su quell’etichetta di “superman” affibbiata dall’imputato Vincenti ai vigili morti durante lo scoppio che, al contrario, in ogni loro intervento sono “gravati dal dovere giuridico di effettuare l’intervento al fine di garantire la messa in sicurezza dell’area” effettuando “rapide valutazioni in ordine alle modalità del loro intervento in situazioni pericolose di estrema emergenza, tali da non essere fisiologicamente compatibili con una ponderazione più articolata e diluita nel tempo: diversamente opinando, del resto, si finirebbe per vanificare l’effettiva e la rilevanza dell’intervento dei vigili del fuoco, i quali potrebbero dover rispondere delle omissioni e dei ritardi nel loro operato. Le concrete modalità di intervento adottate dalle vittime la notte del 5 novembre 2019, risultarono conformi a regolamento”.

Quindi, per la Corte d’Assise “è certo che Triches, Candido e Gastaldo, nella loro qualità di Vigili del fuoco intervenuti sul posto su richiesta del proprio comando per prestare soccorso, siano morti nell’espletamento delle funzioni pubbliche loro attribuite dall’ordinamento”.

Una certezza risaputa per le famiglie dei tre vigili e per il Corpo perché Nino, Matteo e Marco conoscevano bene il loro mestiere e se quella sera, fossero stati tempestivamente avvisati della presenza di altre 5 bombole programmate per esplodere alle ore 01,31, non sarebbero stati sorpresi dalla seconda e potentissima deflagrazione che li ha uccisi. Una semplice telefonata che, oggi, avrebbe permesso ai giovani uomini dello Stato di essere ancora su quel camion per aiutare il loro amato Paese.