SOS ambiente – Spiagge pulite a Villa San Giovanni

All’appello “spiagge pulite” organizzato dalla Consulta dei Quartieri ha prontamente risposto un gruppo di studenti dell’Ite “Repaci” di Villa San Giovanni che, in qualità di volontari e guidati dalla Pof.ssa Caterina Papalia, hanno partecipato in modo fattivo ed attivo. La Scuola educa al volontariato e alla solidarietà e, in quest’ottica sta portando avanti un percorso dal titolo “Donare è…donarsi”. In non poche occasioni gli studenti dell’Ite Repaci hanno collaborato con le associazioni di volontariato del territorio per diffondere la cultura del “Dono Gratuito”. Anche il rispetto per l’ambiente è uno dei tanti valori che gli studenti, con il loro esempio, cercano di trasmettere agli altri. Ed è stato proprio così: partiti in piccolo gruppo la “platea” si è andata allargando man mano che si procedeva con la pulizia della spiaggia di un tratto prospicente la zona di Pezzo. Grande soddisfazione per gli studenti che hanno visto come si può fare comunità. Il loro impegno è stato premiato e, alla fine dei lavori tanti sacchi di spazzatura sono stati raccolti e messi a disposizione della società di nettezza urbana. Proteggere e custodire il nostro ambiente è una delle grandi sfide del futuro !