Scomparsa giudice Viola, Nino Gullì: «Intitolargli Palazzetto o via principale»

Non tutto, o forse niente, accade per caso. Per il Presidente e Magistrato Giuseppe Viola, storico fondatore della società che è arrivata ai vertici del basket italiano, è giunta l’ora fatale.

Un’ora giunta soltanto dopo essere riuscito a vedere la sua squadra del cuore rivivere grazie anche all’impegno del Presidente Laganà, suo degno successore, e mantenere la categoria. Un obiettivo, questo, che pure noi di Clivia Profumi abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a realizzare grazie alla partnership stabilita con la società.