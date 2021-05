Sanità, Siclari (FI): “Centro Irccs è un passo importante per la sanità calabrese”

Il riconoscimento del centro di emato-oncologia del GOM di Reggio Calabria quale IRCCS è un traguardo straordinario raggiunto per la Città di Reggio Calabria, ma anche per tutta la sanità calabrese. Non avevo dubbi sugli eccellenti risultati che avrebbe raggiunto il commissario Jole Fantozzi sempre determinata e dall’alto profilo professionale. Sono sicuro che se chi si occupa di sanità in Calabria si muoverà sul solco di strade virtuose come questa si raggiungeranno altri importanti traguardi ed obiettivi. Auguri e congratulazioni a tutto il centro emato oncologico e al direttore Al Sayyad. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute.