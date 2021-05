Regolarizzazione alloggi quartiere di Arghilla, appello di Libera al prefetto ed alla sottosegretaria Dalila Nesci

delle Istituzioni per cogliere questa ultima occasione e non vanificare l’opportunità per il risanamento di un quartiere definito “a rischio” , e che non può essere affrontato solo con attività repressive, ma anche agevolando i percorsi dei cittadini virtuosi che vorrebbero vivere in un quartiere più dignitoso, regolarizzando la loro posizione. Tutti gli Enti devono fare la loro parte, con in testa lo Stato che deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, attivando sinergie con tutti i soggetti interessati, e se del caso, dotando gli stessi Enti degli strumenti idonei e sostenere i cittadini che si impegnano quotidianamente assieme alle associazioni.

Libera, da sempre attenta alle problematiche della legalità ma anche alla difesa dei diritti fondamentali della persona, si rivolge al Prefetto di Reggio Calabria, quale massimo rappresentante del Governo sul territorio e all’on.Dalila Nesci, quale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perché si convochi con estrema urgenza un apposito Tavolo su Arghillà, invitando tutti gli attori che possono e devono svolgere al meglio il loro ruolo, ovvero Aterp, Comune di Reggio Calabria Regione, Questore e forze dell’ordine, oltre al Coordinamento di Quartiere impegnato in prima linea, al fine di sfruttare al meglio l’opportunità offerta dalla legge regionale per il rientro nella legalità, individuare le criticità che impediscono l’attivazione di percorsi virtuosi, e soprattutto attivare le sinergie necessarie tra lo Stato gli Enti locali e cittadini, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.dal piano di coesione territoriale che dovrebbe considerare una priorità il ripristino di condizioni di vita accettabili nelle periferie estreme, trasformando le stesse da bomba sociale in opportunità di crescita civile e democratica.

Don Ennio Stamile Referente regionale di Libera