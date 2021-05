Reggio Calabria – Vasta perdita idrica e buche in via Trapezi, denuncia dei residenti: “Aiutateci prima che scappi il morto”

di Grazia Candido – “La zona sud della città è ormai abbandonata, nessuno ci ascolta e queste strade piene di pericolose buche mettono a rischio la vita dei cittadini”.

Gli abitanti di Croce Valanidi, precisamente i residenti di via Trapezi (traversa Neri) sono stanchi e molto preoccupati di dover convivere con quotidiani disagi che mettono a rischio l’incolumità di passanti e automobilisti.

“Un guasto alle condotte ha causato una vasta fuoriuscita idrica. Siamo invasi da voragini ripiene da acqua potabile che sgorga a causa di perdite della vecchia condotta – ci spiega il signore Domenico Serranò, residente da 23 anni nella traversa Neri -. Purtroppo, i tubi logori della condotta idrica non sono stati disattivati quando sono stati fatti gli allacci alla nuova rete idrica e, più volte, abbiamo segnalato all’Amministrazione comunale questo problema che ha reso le nostre strade una vera gruviera. A causa delle continue infiltrazioni, l’asse viario sta sprofondando ed è pericoloso non solo per le autovetture ma anche per i motocicli. Proprio qualche giorno fa, un ragazzo con lo scooter stava per cadere dentro una di queste voragini”.



I residenti denunciano “la poca attenzione degli amministratori locali sollecitati dalla Polizia Municipale più volte interpellata proprio dai residenti stanchi di dover convivere con questi disservizi” ma anche “configurano reati e danni, dovuti soprattutto allo spreco di acqua, in una città che ne patisce la carenza da sempre”.

“Ho informato i vigili urbani, ho segnalato il problema all’Urp (ufficio relazioni con il pubblico) ma nessuno è venuto a fare un sopralluogo e risolvere il problema – aggiunge ancora il signore Serranò -. In estate soffriamo di penuria d’acqua e, sinceramente, vedere questo sperpero non è più accettabile. L’Amministrazione comunale deve immediatamente intervenire anche perché a pochi metri, c’è un asilo e questa strada è pericolosissima per i piccoli che rischiano anche di imbattersi in cavetti elettrici sommersi dall’acqua. Per non parlare dell’umidità che queste perdite idriche stanno causando agli edifici. Aiutateci prima che scappi il morto”.

Effettivamente, le voragini che si spalancano davanti, dopo una curva o un dosso, talvolta cogliendo di sorpresa i conducenti che non riescono a schivarle, sono un “disastro umano” senza precedenti che però, se solo si vuole, può essere risolto.