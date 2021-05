Reggio Calabria – Prossimo alla consegna il progetto di fattibilità del Nuovo “Morelli”

Il Nuovo Ospedale “Morelli” di Viale Europa prende forma. Questa mattina, infatti, nell’aula “Spinelli” del presidio “Riuniti”, è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo “Morelli”.

Nato nell’ambito del bando di finanziamento delle opere di utilità sociale dell’INAIL, il progetto è stato illustrato dai tecnici incaricati della R.T.P. Steam s.r.l. alla presenza dei vertici del Grande Ospedale Metropolitano, diretto dal Commissario Straordinario ing. Iole Fantozzi, del sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, del R.U.P. della Regione Calabria, ing. Antonio Nisticò, del consigliere metropolitano delegato alla Sanità, dott. Antonino Zimbalatti.

La società di progettazione padovana ha reso note le caratteristiche tecniche del progetto preliminare del nuovo Ospedale, le previsioni circa l’impatto economico dell’importante opera e le soluzioni legate ai temi della viabilità e dell’accessibilità alla nuova struttura ospedaliera, dando luogo ad una proficua discussione che ha visto protagonisti tanto i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale quanto i vertici del G.O.M..

L’incontro di oggi, inoltre, è prodromico della consegna della progettazione di fattibilità, prevista per la fine di maggio, che aprirà una nuova fase delle attività necessarie alla realizzazione del nuovo Ospedale: la conferenza dei servizi per la raccolta delle autorizzazioni e la progettazione definitiva.

“È stato un confronto utile e positivo – ha commentato a margine dei lavori il Sindaco Falcomatà – che ci ha consentito di fare un punto della situazione sulla progettazione di questa grande opera. Il nuovo ospedale è un’infrastruttura strategica per il territorio metropolitano e per l’intera Calabria e costituirà un fattore importantissimo nel percorso di rafforzamento e rilancio della rete dei servizi sanitari. Ma questo progetto – ha poi evidenziato il Sindaco Falcomatà – riveste anche un’importanza enorme sotto il profilo della rigenerazione urbana, perché gli interventi previsti incideranno in modo rilevante sulla viabilità, sulla riqualificazione degli edifici circostanti e sul riordino degli spazi urbani degradati, offrendo quindi un’immagine completamente rinnovata della zona Sud della città e in particolare del rione Marconi. È un iter iniziato circa sei anni fa – ha poi ricordato il primo cittadino – con l’acquisizione da parte del Comune di quelle aree e siamo contenti che oggi questo percorso stia andando avanti, verso la progettazione definitiva, in modo ragionato, con spirito collaborativo e operando d’intesa con la direzione sanitaria del G.O.M.”.

Dello stesso avviso il Commissario Straordinario del G.O.M., ing. Iole Fantozzi, che ha sottolineato l’importanza tanto dal punto di vista urbanistico quanto dal punto di vista sanitario e sociale del Nuovo Ospedale “Morelli”: “La struttura ospedaliera rappresenta un polo attrattivo ed un polo lavorativo senza uguali sul territorio. Non dimentichiamo, inoltre, – ha continuato il Commissario Fantozzi – che il G.O.M. ha già ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze della potenzialità di richiedere l’accreditamento come Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS), le cui attività sono state tutte convogliate nel Presidio “Morelli”. Per raggiungere anche questo traguardo, ovvero riuscire ad istituire un IRCCS, che sarebbe l’unico della regione, qui a Reggio Calabria, molto dipenderà da quali strutture riusciremo a realizzare. Pertanto, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, puntiamo a velocizzare questo percorso