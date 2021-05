Reggio Calabria, La Strada: “Domani si riunirà il tavolo tecnico per gli assistenti educativi, la battaglia non è finita”

La goccia scava la pietra! Domani si riunirà il Tavolo Tecnico per gli assistenti educativi del Comune di Reggio Calabria. Un risultato importante! Chi da anni segue questa situazione, chi la vive ogni giorno può capirlo. L’ennesimo risultato di una battaglia che abbiamo combattuto in tutte le sedi istituzionali e per strada, una battaglia sulla quale non arretreremo di un centimetro: contratto, giusto compenso, inquadramento, mansionario, regolarità nei pagamenti…