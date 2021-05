Reggio Calabria – La Scuola Filosofica di Catona “Per una Filosofia del XXI secolo”

L’Associazione Culturale Il Salotto dei Poeti ‘’La Rosa del Pozzo’’, traccia una linea ben precisa in questo

periodo storico molto particolare, una linea che possa essere di apertura orientata per gli anni a venire

lungo il solco della Tradizione, dove il dialogo ed il confronto sul piano individuale e collettivo sia utile a

rimettere in gioco valori culturali, etici e sociali.

In un quotidiano sempre piu’ in affanno, dove realta’ e

vitualita’ ormai vivono sovrapposti bisogna lavorare per riappropriare il proprio Essere,che sembra

allontanarsi sempre piu’ da un piano reale. E’ un impresa molto difficile cercare di coniugare esigenze

molte diverse ed eterogenee, ma un giusto ed equilibrato percorso di riscoperta, pregno di esperienze

culturali, puo’ sicuramente far riaffiorare parte di quell’animo ricco di sensazioni ed emozioni sopite.

L’Associazione si propone come obiettivo una serie di incontri di carattere filosofico, incontri gia’ iniziati in

remoto, con la rubrica TETRAKTYS, riscoprendo i Filosofi Presocratici, una serie di incontri in diretta

Faceebok, nei quali il dr. Antonino Santisi ed il professor Gianfranco Cordi’ conversando amabilmente

cercano di far intereagire gli ascoltatori. Nel ritorno in presenza proseguira’ ‘’la Bottega della Filosofia’’,

della quale gia’e’ stato effettuato un primo incontro in autunno con il professor Cordi’ ed il prof. Glauco

Morabito, un modo nuovo, diverso nel trattare la Filosofia, un modo che possa essere fruibile per tutti ,

strumento che possa dar luogo ad un dialogo e confronto costruttivo sia sul piano individuale che sociale.

Una Filosofia del XXI secolo con l’auspicio che possa interessare i giovani, dove il passato possa confrontarsi

con il presente per creare un futuro prossimo per le nuove generazioni.

Pertanto, l’Associazione ‘’La Rosa del Pozzo’’, vuole essere promotrice della nascita della Scuola Filosofica

di Catona, che grazie alla sua location naturale, immersa nel verde della Fattoria Urbana di Catona, riesuma

il vecchio modo tradizionale del Simposio Platonico, dove filosofare diventa dialogo, crescita e punto di

incontro riflessivo e meditativo sulle orme della Antica Tradizione, manifesta in un contesto fuori dagli

schemi comuni contemporanei, affinche’ l’individuo possa anche confrontarsi con la Natura, in una fusione

di macro e microcosmo dove l’espressione individuale conserva la sua integrita’ confrontandosi con la

collettivita’.

Riemerge oggi piu’ che mai il termine ‘’Solitudine’’, diventato vero emblema dell’esistere, enigma

incompiuto di un mondo che gira al contrario in un fluttuante movimento circolare. Il termine’’ Solo’’ e’ il

compimento della Solitudine che non ha pace, perche’ e’ solo l’esistere che dona armonia e movimento in

questa fase circolare della vita. Ci si sofferma a scavare nella profondita’ introspettiva dell’Essere immutato,

nel circolare movimento della vita, dove navigano anime sole e prive di sensazioni di vitali.

La Scuola Filosofica di Catona si propone come luogo di rinascita nell’interpretare un senso finito in una

realta’ che ormai assorbe il dialogo ed i sentimenti, un luogo dove non solo il ragionamento trova il suo

humus ma anche tutte quelle emozioni proprie dell’animo umano che questo ultimo anno ha propinato

nella quotidianita’. Un pensiero nuovo e traghettatore per i tanti che hanno orecchie per udire e voglia di

costruire un pensiero Unico, un pensiero sul quale si possa dare certezza e stabilità’ a questa realta’

traballante.

Dr. Antonino Santisi