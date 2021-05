Reggio Calabria – La sala SpazioTeatro riapre al pubblico

Forse questa sarà la volta buona, una riapertura della Sala SpazioTeatro reale, non una falsa partenza, sebbene in un periodo dell’anno nel quale le programmazioni teatrali vanno a chiudersi e si dovrebbe già aver pronto un calendario per la prossima stagione.

Ma si sa, quello che viviamo non è un tempo ordinario, ma un tempo strano nel quale ci tocca fare i conti con un reset di tutto quanto c’era prima e reinventarci la normalità.

Ci accompagnano gli scatti di Marco Costantino, capace di cogliere sguardi, attimi, gesti e di fissarli per sempre nella nostra memoria.

Un testimone autentico, non solo del nostro percorso artistico degli ultimi anni, ma di tutta la vita culturale della nostra città, con uno sguardo estremamente sensibile “all’uomo e le sue manifestazioni”.

Abbiamo chiesto a Marco di selezionare alcuni scatti dei nostri spettacoli, fra le migliaia di foto che ci ha regalato, non necessariamente foto di scena, ma attimi quasi di sospensione, nei quali emerge la concentrazione, una componente di senso in più, l’essenza del nostro lavoro.

Ne viene fuori un’esposizione di 14 immagini, nelle quali ci riconosciamo, spesso testimonianze di snodi fondamentali delle nostre scelte artistiche; una mostra permanente che darà il benvenuto a chi entra in Sala, fino a quando insieme a Marco non decideremo di voltar pagina.

L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata da brevi reading: Lettere dalla Ripartenza, di circa 15 minuti, ripetuti a cadenza oraria, per un massimo di 15 visitatori.

Si consiglia di prenotare al 3393223262 (anche WhatsApp).

La formula verrà ripresa in futuro, così come la mostra potrà essere visitata nei giorni d’apertura della Sala e della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze.

Proviamo allora a gettare questo sasso nel fiume lento di questa ripartenza, sperando di incontrarvi di nuovo, di riprendere a frequentarci, a stare emotivamente vicini come prima che tutto quanto cambiasse.

Gaetano Tramontana

Marco Costantino

Da sotto il palco. Lo spettacolo della vita in scena

Giornalista dal 2010, fotografo da sempre.

Diverse collaborazioni con quotidiani e televisioni regionali e nazionali.

Dal 2013 con Ansa.

Fotografa teatro, musica, arte e sociale.